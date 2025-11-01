Врач развеял миф о пользе витамина С при простуде и назвал более эффективную альтернативу

Врач Амир Хан: Цинк сокращает продолжительность болезни эффективнее витамина С

Врач общей практики Амир Хан развеял миф о пользе витамина С при простуде и назвал цинк более эффективной альтернативой. Слова врача цитирует издание Daily Mirror.

Хан отметил, что витамин С является мощным антиоксидантом и может бороться с воспалением, но нет ни одного убедительного доказательства того, что он помогает при кашле и простуде. Врач считает, что миф о пользе витамина С живет в основном благодаря рекламным кампаниям производителей лекарств от гриппа. Тем временем, по словам врача, мало кто знает, что в исследованиях цинк показал лучшую эффективность.

Хан утверждает, что цинк сокращает продолжительность болезни лучше, чем витамин С. Получать этот минерал врач рекомендовал из натуральных источников: мяса, домашней птицы, обогащенных злаков, молочных продуктов, бобовых и цельных зерен. Рекордсменами по содержанию цинка он назвал устрицы.

Ранее диетолог Ханна Белшам сказала, что острый перец помогает чувствовать себя бодрее в холодное время года. А черный перец, по ее словам, в 20 раз повышает противовоспалительное действие куркумы.