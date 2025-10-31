Забота о себе
12:33, 31 октября 2025Забота о себе

Назван неожиданный способ взбодриться в холодное время года

Диетолог Белшам: Острый перец помогает взбодриться и улучшить настроение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Пряности и приправы помогают взбодриться и избавиться от осенней апатии, считает диетолог Ханна Белшам. Неожиданный способ улучшить самочувствие в холодное время года она назвала в беседе с HuffPost.

Диетолог рассказала, что в остром перце содержится капсаицин, который временно ускоряет обмен веществ, кровообращение и расход энергии. Кроме того, это вещество связано с повышением уровня серотонина, который помогает улучшить настроение.

Имбирь, по словам Белшам, содержит гингерол и шогаол, которые улучшают пищеварение, уменьшают воспаление и повышают когнитивные способности. Противовоспалительным эффектом обладает и куркумин, действие которого увеличивает примерно в 20 раз черный перец.

Эксперт также посоветовала добавить в осеннее меню корицу и паприку. Она уточнила, что первая помогает контролировать уровень сахара в крови, предотвращая резкий спад энергии, а вторая содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды, которые помогают снизить окислительный стресс.

Ранее терапевт Ольга Чиркова назвала необходимые в холодное время года продукты. По ее словам, зимой важны источники качественного белка, а также жирная рыба, богатая витамином D и полезными жирами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
