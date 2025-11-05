Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 5 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о присутствии корабля НАТО на испытаниях «Буревестника»

Колесник назвал полезным присутствие корабля НАТО на испытаниях «Буревестника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал присутствие корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника» полезным. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что неплохо, что там находился разведывательный корабль НАТО и смотрел за всеми учениями и испытаниями. Это не новая практика. Я часто сам лично участвовал в таких учениях, когда кто-нибудь из разведчиков военно-морских сил стран НАТО наблюдал. Я думаю, даже полезно то, что они находились там. Они посмотрели, что с ними может быть. И я думаю, уже этот отчет лежит на столе у их руководителей», — высказался Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне испытания «Буревестника» был замечен разведывательный корабль НАТО. Российский лидер отметил, что зарубежные специалисты смогли убедиться в работоспособности новейшего вида вооружений. «Мы не мешали [их] работе. Пусть посмотрят», — добавил он.

Также Путин раскрыл, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на то, что запуск в работу мощных сверхмалых реакторов «Буревестника» измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Людям с бессонницей посоветовали попробовать один сезонный продукт

    Россиянам назвали способ получить деньги за недостаточно горячую воду

    В Москве иностранец изрезал двух мужчин

    В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады

    Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости