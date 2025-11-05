В России высказались о присутствии корабля НАТО на испытаниях «Буревестника»

Колесник назвал полезным присутствие корабля НАТО на испытаниях «Буревестника»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал присутствие корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника» полезным. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что неплохо, что там находился разведывательный корабль НАТО и смотрел за всеми учениями и испытаниями. Это не новая практика. Я часто сам лично участвовал в таких учениях, когда кто-нибудь из разведчиков военно-морских сил стран НАТО наблюдал. Я думаю, даже полезно то, что они находились там. Они посмотрели, что с ними может быть. И я думаю, уже этот отчет лежит на столе у их руководителей», — высказался Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне испытания «Буревестника» был замечен разведывательный корабль НАТО. Российский лидер отметил, что зарубежные специалисты смогли убедиться в работоспособности новейшего вида вооружений. «Мы не мешали [их] работе. Пусть посмотрят», — добавил он.

Также Путин раскрыл, что Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Он обратил внимание на то, что запуск в работу мощных сверхмалых реакторов «Буревестника» измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.