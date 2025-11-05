Бывший СССР
В России заговорили о начавшемся на Украине этапе истощения

Головнев: Чем сильнее удары по энергетике Украины, тем хуже положение ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация на Украине перешла в качественно новую стадию, Киев находится на грани катастрофы, в том числе на фоне ударов по энергоинфраструктуре. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

«Речь идет о точечном уничтожении ключевых объектов, обеспечивающих жизнедеятельность военной машины. Стратегия "тысячи порезов" демонстрирует свою эффективность: ВСУ вынуждены метаться по всему фронту, пытаясь заткнуть дыры, которые открываются повсеместно», — высказался он.

Эксперт привел в пример Днепр, энергетическая инфраструктура которого «превращена в пустошь». Кроме того, Киев и область в результате атак на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 частично парализованы, Конотоп почти остался без электроснабжения, ситуацию усугубил и удар по Измаилу в Одесской области.

Головнев резюмировал, что начался этап «Истощение». Он объяснил, что электроэнергия нужна Украине для работы ВПК и чем сильнее удары по ней, тем хуже положение украинской армии.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Издание Politico написало, что властям необходимо найти виновного в условиях проблем с электроснабжением — некоторые районы страны рискуют остаться без электричества до конца весны. Отмечается, что в киевских квартирах уже 10 градусов тепла, город может столкнуться с длительными отключениями.

