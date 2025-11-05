Моя страна
В России захотели открыть первый парк для собак

В Тобольске захотели открыть к середине декабря первый в России парк для собак
Мария Винар

Фото: SpeedKingz / Shutterstock / Fotodom

В Тобольске захотели открыть первый в России парк для собак. Соответствующее сообщение опубликовал мэр города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

По его словам, это не просто площадка для выгула питомцев, а комплексное пространство. В нем, как отмечает глава российского города, появятся зоны для больших и маленьких собак, а также индивидуальные и групповые тренировочные секции. Кроме того, после завершения монтажа будут установлены колесо, беговая дорожка и информационные панели.

Вагин уточнил, что парк готов на 50 процентов. «Финиш работ и открытие первой очереди запланированы на середину декабря», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что известная российская певица Ольга Бузова побывала в парке Галицкого в Краснодаре и восхитилась его видами.

