В сети удивились изменившейся внешности известного актера

В сети удивились изменившейся внешности известного английского актера Дэвида Трелфолла. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

72-летнего артиста, исполнившего роль Фрэнка Галлагера в сериале «Бесстыдники», запечатлели на премьере сериала The Death of Bunny Munro в Лондоне. Он предстал перед камерами в белой футболке, синем пиджаке из фактурной ткани и серых брюках карго.

Также актер надел узкий шарф и черные ботинки и продемонстрировал небрежно уложенные отросшие волосы и длинную седую бороду и усы.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. «Кристиан Бэйл?», «Я подумал, это Джим Керри», «Киану Ривз?», «Если бы не указали возраст, я бы подумал, что это Кристиан Бэйл», — заявили юзеры.

В сентябре внешность канадского актера Киану Ривза на новых фото описали в сети фразой «как бездомный».