16:29, 5 ноября 2025Наука и техника

В США испытали межконтинентальную ракету «Минитмен»

Космические силы США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout via Reuters

Вооруженные силы США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен»). Об этом сообщило 30-е крыло Космических сил, передает РИА Новости.

Ракета без боевой части пролетела около 4,2 тысячи миль (6,7 тысячи километров) и достигла полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова. Пуск состоялся в рамках программы регулярных проверок вооружений США.

Ракету Minuteman III, которая остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США, приняли на вооружение в 1970 году. Дальность действия «Минитмена» составляет 13 тысяч километров. В рамках нескольких программ модернизации основные узлы ракеты обновили.

Ранее в ноябре стало известно, что Minuteman III стартует с северной части базы Космических сил Ванденберг (штат Калифорния). На сайте комплекса подчеркнули, что график плановых испытаний составили «годы назад».

