12:01, 5 ноября 2025МирЭксклюзив

Вероятность изменения позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС оценили

Политолог Леви: Венгрия может продать свое согласие на вступление Украины в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия может изменить свою позицию и одобрить вступление Украины в Евросоюз в случае получения дополнительных льгот и субсидий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Опыт предыдущих лет говорит, что Венгрия вполне освоила жанр спекуляций своей особой ролью, отношением к Украине. Страна регулярно использует это для торгов с ЕС и получения бонусов. Поэтому кажется вполне вообразимым сценарием, что Венгрия продаст свое согласие на вступление Украины в союз в обмен на что-то», — считает политолог.

При этом сама Украина, по его оценке, не готова к такому шагу и не соответствует критериям, необходимым для членства в Евросоюзе. Политическая реальность, по словам Леви, такова, что стремления страны к членству в ЕС все равно подпитываются.

«Венгрия будет заинтересована в льготах и субсидиях в сфере сельского хозяйства, промышленности, энергетики. Так что там есть за что поторговаться. Переговоры в ЕС идут каждый день и между всеми», — заключил Леви.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны не допустит вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что нежелание видеть Украину в составе ЕС выразил венгерский народ.

