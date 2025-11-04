В Венгрии заявили о нежелании видеть Украину в ЕС

Сийярто: Народ Венгрии не поддерживает членство Украины в Европейском союзе

Венгрия не допустит вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Так представитель Будапешта прокомментировал доклад Еврокомиссии о расширении Евросоюза. Он подчеркнул, что нежелание видеть Украину в составе ЕС выразил венгерский народ.

«И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза», — объяснил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил отказ поддерживать Киев. Он заявил, что у страны нет никаких оснований финансировать Украину.