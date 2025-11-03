Орбан объяснил отказ поддерживать Украину

Орбан заявил, что у Венгрии нет никаких причин финансировать Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у его страны нет никаких оснований финансировать Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Финансирование Украины — не дело Венгрии. У нас нет для этого никаких причин: ни политических, ни экономических, ни моральных», — подчеркнул политик.

Так он прокомментировал информацию журнала The Economist, в которой отмечается, что Украине в ближайшие четыре года потребуется 400 миллиардов долларов для продолжения конфликта. «Больше не осталось желающих платить», — добавил венгерский премьер.

При этом Орбан сообщил, что вместо поддержки Украины в ближайшие четыре года он намерен направить усилия на укрепление внутренней экономики. «В течение следующих четырех лет мы будем поддерживать венгерские семьи, венгерский бизнес и венгерских пенсионеров», — подчеркнул он.

Ранее Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что лидеры стран Евросоюза, оказывающие поддержку Киеву, толкают Европу к военному столкновению. «Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — отметил политик.