12:32, 3 ноября 2025Мир

Орбан объяснил отказ поддерживать Украину

Орбан заявил, что у Венгрии нет никаких причин финансировать Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у его страны нет никаких оснований финансировать Украину. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Финансирование Украины — не дело Венгрии. У нас нет для этого никаких причин: ни политических, ни экономических, ни моральных», — подчеркнул политик.

Так он прокомментировал информацию журнала The Economist, в которой отмечается, что Украине в ближайшие четыре года потребуется 400 миллиардов долларов для продолжения конфликта. «Больше не осталось желающих платить», — добавил венгерский премьер.

При этом Орбан сообщил, что вместо поддержки Украины в ближайшие четыре года он намерен направить усилия на укрепление внутренней экономики. «В течение следующих четырех лет мы будем поддерживать венгерские семьи, венгерский бизнес и венгерских пенсионеров», — подчеркнул он.

Ранее Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что лидеры стран Евросоюза, оказывающие поддержку Киеву, толкают Европу к военному столкновению. «Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — отметил политик.

