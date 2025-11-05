Возлюбленная Тимати в откровенном наряде снялась с рэпером

Модель Валентина Иванова в топе от бикини снялась с рэпером Тимати

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова снялась вместе с ним в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара вместе отправилась на отдых. На размещенном кадре манекенщица предстала в ярко-розовом топе от бикини с треугольными чашками, который частично обнажал грудь. Также она надела голубые джинсы с заниженной талией и дырами.

В свою очередь, артист в серой майке стоял рядом с избранницей. Он держал на руках дочь Эмму, родившуюся 2 августа.

В сентябре Иванову раскритиковали за отношение к новорожденной дочери.