Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

Гастроэнтеролог Салхаб: Дефекация не должна длиться дольше нескольких минут

Если человек слишком долго сидит в туалете, это может вызвать проблемы со здоровьем, предупредил гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. Об этом сообщает издание Eating Well.

По словам Салхаба, слишком долгое пребывание в туалете может привести к геморрою, трещинам заднего прохода и даже проблемам с тазовым дном. Необходимость сидеть на унитазе продолжительное время врач связал не только с запорами, но также с привычкой просматривать соцсети или читать в туалете. «Я не хочу строго ограничивать время посещения туалета, но если этот процесс занимает больше нескольких минут, у вас проблема», — отметил он.

Гастроэнтеролог призвал не брать с собой в уборную телефон или книгу. Он также рекомендовал добавить в рацион теплые напитки и богатые клетчаткой продукты, которые способствуют хорошему пищеварению, и начать выполнять простые физические упражнения. Помимо этого, Салхаб посоветовал пользоваться низким унитазом или подставлять скамеечку для ног, так как такое положение вызывает меньшую нагрузку на таз.

Ранее гастроэнтеролог Сомасекара Рао предупредил, что невозможность сходить в туалет без выпитой перед этим чашки кофе может быть тревожным признаком нарушения в работе кишечника. Врач признал, что кофе имеет легкий слабительный эффект, так как стимулирует работу кишечника и помогает стулу быстрее продвигаться.