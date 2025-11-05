ВС России ликвидировали запускавшего дроны по Белгородской области командира ВСУ

ВС России уничтожили в Гоптовке командира расчета ВСУ, запускавшего БПЛА на РФ

Российские военные уничтожили в Харьковской области командира расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), запускавшего беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территорию РФ. Об этом заявили в силовых структурах России, передает ТАСС.

Уточняется, что украинский военный был ликвидирован Вооруженными силами (ВС) России в Гоптовке. Он был причастен к ударам дронов по Белгородской области.

«Расчеты БПЛА ВСУ забрасываются прямо к границе с Россией для достижения максимальной дальности поражения. В Гоптовке Харьковской области уничтожен один из таких расчетов от 58-й ОМПБр, ликвидирован в том числе командир расчета», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно о начале строительства ВСУ линий обороны на севере Украины. Речь шла о Сумской области.