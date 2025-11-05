Бывший СССР
08:45, 5 ноября 2025

ВСУ начали переброс резервов на север Украины

ВСУ начали строить линии обороны и перебрасывать резервы в Сумы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить линии обороны на севере Украины в связи с наступлением российских военнослужащих. Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

По его словам, попытки создания укреплений были зафиксированы в Сумах. Туда же украинское командование перебрасывает резервы.

«Там большое скопление противника (...), но опять же, большое количество гражданских. Они (ВСУ) пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем. Пока одни "пытаются наступать", чтобы нас тормознуть, другие там создают линию обороны и заводят резервы», — рассказал Аид.

Ранее стало известно, что командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Причиной этого стали «мясные штурмы» в Сумской области.

    Все новости