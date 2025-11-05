Россия
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру под Владимиром

Беспилотники ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру во Владимирской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Он призвал жителей соблюдать спокойствие и уточнил, что все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме. По его словам, ликвидация последствий удара начнется после рассвета.

Прошлый налет украинских дронов на Владимирскую область был зафиксирован 31 октября. Тогда ВСУ также атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира, однако все системы продолжили функционировать в штатном режиме.

