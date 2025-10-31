ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от российского города

Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — подчеркнул он. По его словам, угроза беспилотной атаки сохраняется.

Ранее стало известно, что бойцы 57-ой бригады ВСУ бегут с позиций в Харьковской области. Немецкие СМИ, в свою очередь, предположили, что массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства Украины, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и «часто ведут к большим потерям».

До этого в Белгороде из-за атак ВСУ была приостановлена работа нескольких торговых центров.