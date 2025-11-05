ВСУ атаковали три муниципалитета в приграничном регионе России

ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области, есть пострадавший

ВСУ атаковали три муниципалитета в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Масычево Грайворонского района украинский беспилотник ударил по двигавшемуся по дороге автомобилю. Ранение получил один человек, мужчина самостоятельно обратился к врачам.

Кроме того, под ударом оказались Волоконовский и Шебекинский округа. В них получили повреждения хозяйственные постройки, а также был уничтожен частный дом. Помимо этого, в городе Грайвороне в результате атаки FPV-беспилотника был поврежден забор одного из домовладений и автомобиль, а также на территории муниципалитета была перебита газовая труба.

Белгородская область постоянно подвергается атакам со стороны Украины. Так, 3 ноября в результате удара беспилотника получил ранение еще один мирный житель. Он находился в автомобиле, который оператор украинского беспилотника выбрал в качестве цели.