При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

Гладков: Один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку атаковать Белгородскую область с применением беспилотников. В результате пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский дрон атаковал автомобиль мирного жителя на участке автодороги Казинка — Посохово. В результате мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча. «Бригада скорой доставила [пострадавшего] в Валуйскую ЦРБ. После оказания помощи лечение будет проводиться амбулаторно», — рассказал Гладков.

Кроме того, в разных районах области в результате атак ВСУ были повреждены частные дома и автомобили. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 12:00 до 18:00 над территорией Белгородской области были сбиты 12 беспилотников.