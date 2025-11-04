Россия
Над регионами России уничтожили полтора десятка беспилотников за день

Минобороны сообщило об уничтожении 15 БПЛА ВСУ за шесть часов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины 3 ноября несколько раз пытались атаковать регионы России при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего в течение дня было сбито полтора десятков дронов, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, больше всего БПЛА — 12 — уничтожили в небе над Белгородской областью. Еще два были сбиты над территорией Брянской области. Один дрон ликвидировали над Курской областью. Отмечается, что атаки были зафиксированы в период с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Утром ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область. Тогда было сбито два беспилотника.

