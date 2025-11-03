Россия
13:37, 3 ноября 2025

В Минобороны сообщили об атаке украинских беспилотников на российский регион

Минобороны: В Белгородской области перехватили два украинских беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

В Белгородской области перехватили два украинских беспилотника. Об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 9:00 до 12:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские дроны. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 3 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 64 беспилотника над регионами России. По 29 дронов сбили в Ростовской и Саратовской областях.

