ВВС: ВС России занимают значительные территории Красноармейска

Вооруженные силы (ВС) России занимают значительные территории Красноармейска (украинское название — Покровск), а украинские войска уступают по численности. Такую оценку дал британский телеканал BBC.

Авторы материала задались вопросом, «насколько Покровск близок к падению». В материале подчеркивается, что претензий и контрпретензий много, «поэтому сложно сказать наверняка».

«Мы знаем, что Россия сосредоточила в этом районе десятки тысяч своих солдат, и сотни ее солдат проникли в город за последние несколько недель, постепенно захватывая здания и улицы, подавляя украинские позиции», — уточнил BBC.

Помимо этого, отмечается, что разведывательные карты из открытых источников свидетельствуют о том, что ВС России занимают значительные территории Покровска.

«Пока официальная позиция Украины заключается в том, что она удерживает позиции против России, военные, на слова которых ссылается военный корреспондент украинского сайта Hromadske, заявили, что украинские войска уступают по численности, — заметил телеканал.

Сообщается, что более тысячи украинских солдат рискуют оказаться в окружении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев скрывает бедственное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и Красноармейске.