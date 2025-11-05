Заморозки пришли в Москву

Синоптик Тишковец: Ночью в Московском регионе зафиксировали заморозки

В ночь на среду, 5 ноября, в Московский регион пришли заморозки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Так, в Ново-Иерусалиме зафиксировали температуру воздуха минус 0,3 градуса Цельсия, а в районе усадьбы «Михайловское» — минус 0,6 градуса, рассказал синоптик. Такая погода в столичном регионе установилась на фоне антициклонального влияния и радиационного выхолаживания, отметил Тишковец.

Метеоролог добавил, что днем 5 ноября в столице ожидается облачная с прояснениями погода, воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия. Атмосферное давление будет стабильным и достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы о скором снеге. По прогнозам синоптика, формирование снежного покрова в столице начнется с 13 ноября. К 15-16 ноября высота сугробов может достигать 3-5 сантиметров.