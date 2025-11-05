Бывший СССР
Зеленский пожал руки военным ВСУ с нашивками СС

Зеленский пожал руки украинским военным с нашивками СС и наградил их
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающими участие в боях на добропольском направлении и пожал руки военным с нашивками СС. Кадры со встречи опубликованы в его Telegram-канале.

«Заслушал доклад командира о ситуации на этом направлении. Подробно обсудили потребности бригады, производство и централизованное снабжение дронов. Отметил воинов государственными наградами», — указано в сообщении.

На снимках видно, как Зеленский пожимает руки военным с черно-красными нашивками, на которых присутствует эмблема СС. На шевронах также изображены украинский трезубец и фраза «Сила Свободы».

Ранее Зеленский сообщил о «некоторых проблемах» на покровском направлении. «Сейчас я нахожусь на покровском направлении, приехал сюда, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы», — указал он.

