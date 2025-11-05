Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

Гинеколог Гусев: Боль во время менструации может быть вызвана эндометриозом

Болезненные менструации, или дисменорея, могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем, предупредил гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, основатель образовательного проекта «Докмед Pro» Дмитрий Гусев. Причину этого состояния он раскрыл женщинам в разговоре с «Лентой.ру».

Гусев объяснил, что дисменорея бывает двух типов — первичная и вторичная. Первичная не связана с заболеваниями органов малого таза. По словам врача, она возникает из-за высокого уровня простагландинов, который приводит к тому, что матка начинает сокращаться слишком интенсивно.

Вторичная дисменорея же возникает из-за патологий. «Самая частая причина боли во время менструации — это эндометриоз. В этом случае болезненные ощущения часто усиливаются с возрастом и нередко сопровождается обильными кровянистыми выделениями», — предупредил он. Также сильные боли во время менструации могут быть вызваны нарушением строения матки, воспалительными процессами и инфекциями, передающиеся половым путем, добавил Гусев.

Доктор добавил, что в некоторых случаях дисменорея требует обращения к врачу. Он призвал проконсультироваться со специалистом, если интенсивность боли во время менструации превышает пять баллов по шкале от нуля до десяти, не снимается обезболивающими, сопровождается нарушениями цикла и со временем становится сильнее.

