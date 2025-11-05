Журналиста уволили за один вопрос Европейской комиссии

Журналиста итальянского агентства Agenzia Nova уволили за вопрос о Газе в ЕК

Журналиста итальянского агентства Agenzia Nova Габриэле Нунциати уволили после того, как он задал один вопрос на брифинге Европейской комиссии (ЕК) 13 октября. Об этом сообщает портал Fanpage.it.

Сообщается, что Нунциати обратился к представителю ЕК Пауле Пиньо. «Вы неоднократно заявляли, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Считаете ли вы, что Израиль также должен заплатить за восстановление сектора Газа, учитывая, что он уничтожил его гражданскую инфраструктуру?» — спросил европейский журналист. Пиньо отказалась отвечать на вопрос.

В материале сообщается, что с 15 по 23 октября журналисту звонило его руководство и обсуждало с ним заданный на брифинге ЕК вопрос. 27 октября Нунциати получил письмо, в котором говорилось о том, что Agenzia Nova прекращает сотрудничество с ним.

Комментируя произошедшее, итальянское издание отметило, что вопрос Нунциати был «неуместен и ошибочен». «Более того, он настаивал на корректности вопроса, демонстрируя тем самым свое незнание основополагающих принципов международного права», — отмечается в заявлении агентства.

