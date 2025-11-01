Журналист Боуз: Западные СМИ лгут о проблемах России в зоне спецоперации

Западные СМИ на протяжении нескольких лет распространяли дезинформацию и мифы о «больших проблемах» России в зоне специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия», — отметил он.

Боуз также процитировал французское агентство Agence France-Presse, в одной из статей которого говорилось, что российские удары по Украине в октябре были якобы самыми массированными за два с половиной года.

«Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать», — сделал вывод журналист.

Ранее Чей Боуз выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что политик «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».