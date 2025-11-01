Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:36, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

Журналист Боуз: Западные СМИ лгут о проблемах России в зоне спецоперации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Западные СМИ на протяжении нескольких лет распространяли дезинформацию и мифы о «больших проблемах» России в зоне специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Три года назад они говорили вам, что "у России заканчиваются ресурсы", что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия», — отметил он.

Боуз также процитировал французское агентство Agence France-Presse, в одной из статей которого говорилось, что российские удары по Украине в октябре были якобы самыми массированными за два с половиной года.

«Западным СМИ нельзя доверять, единственное, что они умеют делать — это лгать», — сделал вывод журналист.

Ранее Чей Боуз выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что политик «наполнил свой кабинет лучшими друзьями и их семьями, украл миллиарды у украинского народа и продал страну спекулянтам и гигантским корпорациям».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости