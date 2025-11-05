Знаменитый профессор сообщил о гигантском инопланетном корабле на пути к Земле

Физик Митио Каку объяснил интерес к межзвездному объекту 3I/ATLAS

Знаменитый физик и популяризатор науки Митио Каку прокомментировал объект 3I/ATLAS, который NASA отслеживает как межзвездную комету. Запись его интервью телеканалу Newsmax опубликовано в соцсети X.

Объект, открытый 1 июля с помощью сети телескопов NASA, несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему. 29 октября он достиг ближайшей точки к Солнцу и находится на пути к Земле. Большинство специалистов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой. Известна также гипотеза астрофизика Ави Леба, считающего, что объект представляет собой гигантский инопланетный корабль.

Митио Каку связал повышенный интерес к 3I/ATLAS с тем, что межзвездные объекты редко вторгаются в Солнечную систему. Не считая 3I/ATLAS, ученым известно лишь два таких случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м.

Ученый отметил расхождение мнений в научной среде. «Большинство говорит: "И что за шумиха? Это просто камень из космоса", — объяснил он. — Другая группа считает: "Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы"».

По словам Митио Каку, исследователи будут отслеживать изменение скорости тела при сближении с Солнцем. Если им удастся зарегистрировать прирост энергии на пролете, это станет признаком некометной природы — возможной искусственной тяги.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.