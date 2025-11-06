6 ноября в России празднуют День сотрудника делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы, а в мире — День памяти животных, погибших от рук людей. Православные отмечают праздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Рaдocть». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 6 ноября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы с ним связаны.
Праздники в России
День работника службы делопроизводства и архива уголовно-исполнительной системы РФ
Управление делопроизводства и контроля в Главном управлении исполнения наказаний Минюста России было создано в 1999 году. В 2005-м закрепили действующее название — Управление делами ФСИН России.
Сейчас его сотрудники следят за соблюдением правил ведения делопроизводства, в том числе электронного, архивного дела во ФСИН и других ведомствах. Также они контролируют учет поступающих обращений граждан, внедрение современных технологий при подготовке документов и выполняют ряд других важных задач.
День Конституции Республики Татарстан
Основной закон Республики Татарстан был принят в 1992 году. Он заложил основы построения правового демократического государства и провозгласил высшей ценностью жизнь, права и собственность человека.
По случаю праздника день 6 ноября объявлен в регионе выходным.
Праздники в мире
День памяти животных, погибших от рук людей
Неофициальный День был учрежден по инициативе нескольких зоозащитных организаций, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.
Согласно Европейской конвенции по защите животных, принятой в 1978 году, у человека есть нравственный долг перед ними. В России закон ппредусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, тем не менее в 2023 году в стране зафиксировали рост числа подобных преступлений.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 ноября
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
- Международный день саксофона;
- День независимых, гордых и одиноких женщин.
Какой церковный праздник 6 ноября
Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи «Вcex cкopбящиx Ρaдocть»
Согласно преданию, первое чудо эта икона явила 6 ноября 1688 года — после молитвы у образа Богородицы в храме Преображения на Ордынке от тяжелой болезни исцелилась сестра московского Патриарха. После этого храм стали называть в честь чудотворной иконы. С тех пор как свидетельствуют церковные книги, образ даровал исцеление многим слепым, немым и глухим, бездетные женщины рожали здоровых младенцев, а несчастные избавлялись от невзгод.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 ноября
- День памяти мученика Арефы Негранского и с ним 4299 мучеников;
- День памяти преподобного Зосимы (Верховского);
- День памяти Блаженного Елезвоя Эфиопского, царя и затворника;
- День памяти мученицы Синклитикии Негранской и двух дщерей ее.
Приметы на 6 ноября
В народе 6 ноября называли Светец — на Руси в этот день девушки собирались при свечах или лучине и занимались рукоделием.
- В старину верили, что в Светец можно приворожить любого человека. Поэтому одинокие девушки 6 ноября посещали знахарок или сами проводили ритуалы.
- В этот день не стоит покупать обувь. По поверьям, во время примерки можно получить негативную энергию от людей, которые ранее мерили эти туфли или ботинки.
- Дать поносить свои вещи другу — к скорой вражде.
Кто родился 6 ноября
Адольф Сакс (1814-1894)
Бельгийский музыкант и изобретатель известен прежде всего как создатель саксофона. Изначально Сакс назвал инструмент «мундштучным офиклеидом», а название «саксофон» позже придумал его друг, композитор Гектор Берлиоз.
Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852-1912)
Главные романы писателя «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» и «Дикое счастье», посвящены капиталистическому развитию Урала и его социальным последствиям: перестройке общественного сознания, правовых и моральных норм.
Также Мамин-Сибиряк подробно описал в своих книгах катастрофические последствия отмены крепостного права, тяжелый труд местных золотодобытчиков и голод. Широко известны и его детские рассказы из сборников «Детские тени» и «Аленушкины сказки».
Кто еще родился 6 ноября
- Яна Чурикова (47 лет) — российская телеведущая, журналистка;
- Эмма Стоун (37 лет) — американская актриса;
- Сулейман I Великолепный (1494-1566) —10-й султан Османской империи;
- Александр Носик (54 года) — российский актер.