Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 6 ноября 2025Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл число разыскиваемых в России руководителей Украины

СК России предъявил обвинение 75 представителям высшего руководства Украины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России предъявил заочное обвинение 75 представителям высшего руководства Украины. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в рамках XIX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», сообщили «Ленте.ру» в СК.

Все обвиняемые занимали или занимают должности в высшем военном и политическом руководстве страны. Они объявлены в межгосударственный розыск. Кроме этого, 63 человека объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали одними из самых разыскиваемых в России преступников.

