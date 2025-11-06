Бастрыкин раскрыл число разыскиваемых в России руководителей Украины

СК России предъявил обвинение 75 представителям высшего руководства Украины

Следственный комитет (СК) России предъявил заочное обвинение 75 представителям высшего руководства Украины. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в рамках XIX Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», сообщили «Ленте.ру» в СК.

Все обвиняемые занимали или занимают должности в высшем военном и политическом руководстве страны. Они объявлены в межгосударственный розыск. Кроме этого, 63 человека объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что два командира Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали одними из самых разыскиваемых в России преступников.