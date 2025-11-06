Россия
12:08, 6 ноября 2025Россия

Число жертв пожара в Сургуте увеличилось

Число жертв пожара в Сургуте достигло восьми
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Число жертв пожара в доме многодетной семьи в Сургуте достигло восьми. Об этом сообщает в Telegram телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мэра города Максима Слепова.

О трагедии стало известно 5 ноября.

Еще одной жертвой пожара стал мужчина, поступивший в стационар после ЧП. У него были диагностированы многочисленные ожоги. Слепов пообещал, что мэрия покроет связанные с похоронами расходы.

После пожара в Сургуте, четырьмя жертвами которого стали дети, было возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Следственном комитете.

