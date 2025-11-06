Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

Екатерина Щербакова
Фото: Nigel Marple / Reuters

Украине скоро придет конец, а Евросоюз и НАТО в конечном итоге развалятся. Россия в свою очередь одержит победы, что станет для нее началом многополярности, такое заявление в социальных сетях сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

По словам Доткома, Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки (США) придется объяснять всему миру свое поражение.

«Зеленскому негде прятаться. Правительства ЕС и США проиграют и будут вынуждены объяснить это миру», — написал он в соцсети.

До этого на американское издание The National Interest (NI) заявило о том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии. Одна из причин — нехватка танков, которая может привести к поражению.

