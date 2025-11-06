Культура
20:45, 6 ноября 2025Культура

Дженнифер Лоуренс рассказала о провале проб в культовом фильме

Актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что ей отказали в роли Беллы в «Сумерках»
Андрей Шеньшаков

Фото: Vittorio Zunino / Getty Images

Актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли в фильмах серии «Голодные игры», могла сыграть в «Сумерках». Об этом сама артистка рассказала в подкасте The Rewatchables.

По словам Дженнифер, она пробовалась на роль Беллы Свон в знаменитой франшизе, но не смогла пройти кастинг, получив отказ «сразу же». Продюсеры вампирской саги даже не перезвонили ей.

Также Лоуренс добавила, что не сожалеет о своей неудаче, так как не была готова к тому уровню популярности, который пришел к актерам, сыгравшим в «Сумерках».

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала о желании сделать пластику.

