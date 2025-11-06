Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 6 ноября 2025Экономика

Экономику еврозоны назвали токсичной

Handelsblatt: Финансовая ситуация в Евросоюзе заметно ухудшилась
Кирилл Луцюк

Фото: Arne Dedert / dpa / Globallookpress.com

Финансовые системы Германии и Европейского союза столкнулись с растущим количеством рисков. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на отчет Бундесбанка.

Оказалось, что помимо опасностей, связанных с торговыми конфликтами и геополитической напряженностью, большую угрозу стал представлять высокий уровень государственного долга в некоторых странах еврозоны.

«В целом, макрофинансовая ситуация заметно ухудшилась», — гласит отчет.

Член правления Бундесбанка Михаэль Тойрер назвал динамику роста государственного долга еще одной горячей точкой. По его словам, сочетание высокого государственного долга и низкого роста экономики «токсично». Назревает сложная ситуация, создающая значительные риски для финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что в Германии заговорили о непосильных расходах на социальное обеспечение в стране и выступили за их урезание. Также отмечается, что немецкая автомобильная промышленность, которая на протяжении десятилетий обеспечивала процветание страны, оказалась в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и энергоресурсов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве увидели второй фронт против Украины на Западе

    Экипаж «Союза МС-28» дважды выйдет в открытый космос

    Бывший вице-губернатор российского региона попал в СИЗО для VIP-персон

    Россиянка засняла затопленный Таиланд и описала впечатления словами «такого еще не видела»

    Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в России

    В российском городе трое неизвестных избили девятилетнюю девочку

    Популярная приправа оказалась эффективным средством для заживления ран

    Россияне застряли на островах Вьетнама из-за тайфуна

    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о четырех тяжелейших клинических депрессиях

    Раскрыта особенность применяемой в боях за Димитров тактики Российской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости