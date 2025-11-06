Экономику еврозоны назвали токсичной

Handelsblatt: Финансовая ситуация в Евросоюзе заметно ухудшилась

Финансовые системы Германии и Европейского союза столкнулись с растущим количеством рисков. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на отчет Бундесбанка.

Оказалось, что помимо опасностей, связанных с торговыми конфликтами и геополитической напряженностью, большую угрозу стал представлять высокий уровень государственного долга в некоторых странах еврозоны.

«В целом, макрофинансовая ситуация заметно ухудшилась», — гласит отчет.

Член правления Бундесбанка Михаэль Тойрер назвал динамику роста государственного долга еще одной горячей точкой. По его словам, сочетание высокого государственного долга и низкого роста экономики «токсично». Назревает сложная ситуация, создающая значительные риски для финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что в Германии заговорили о непосильных расходах на социальное обеспечение в стране и выступили за их урезание. Также отмечается, что немецкая автомобильная промышленность, которая на протяжении десятилетий обеспечивала процветание страны, оказалась в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и энергоресурсов.