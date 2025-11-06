Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 6 ноября 2025Экономика

Европе предсказали бюджетный крах

Bloomberg: Экономика Европы движется к бюджетному краху
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Экономика Европы движется к бюджетному краху. Такое развитие событий предсказал обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

В преддверии рождественских праздников британцы ждут новый проект бюджета и предполагают, что канцлер казначейства от Лейбористской партии Рэйчел Ривз предложит увеличить ряд налогов, чтобы закрыть внушительную дыру в финансах. Более половины британцев получают от государства больше денег, чем платят в виде налогов, отметил Хастингс.

Однако с нововведениями большая часть собранных средств будет потрачена либо на выплату процентов по долгам, либо на социальные выплаты, а не решение проблем. Сейчас почти пятая часть населения трудоспособного возраста — 9,4 миллиона граждан — экономически неактивна и живет на пособия. Неспособность властей урезать пособия и повысить стагнирующую производительность труда «тревожит всех, кто задумывается об экономическом будущем», заявляет эксперт.

Тем временем в Германии говорят о том, что расходы на социальное обеспечение в стране стали непосильными и их нужно урезать. Немецкая автомобильная промышленность, которая на протяжении десятилетий обеспечивала процветание страны, находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и энергоресурсов.

Материалы по теме:
Германия решила упростить выдачу гражданства. Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
Германия решила упростить выдачу гражданства.Как страна пытается спасти свою экономику за счет мигрантов?
2 февраля 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

Во Франции устраивают массовые беспорядки и протесты против попыток повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Премьер-министр Себастьян Лекорню на фоне реакции населения предложил отложить реализацию этой меры до следующих президентских выборов, которые состоятся в 2027 году. Спасать вторую по величине экономику Европы решили в том числе за счет более высоких налогов на бизнес. Правительство также предлагает увеличить налоги на авиабилеты и использование частных самолетов, а выкуп акций компаний планируют обложить исключительным налогом при их аннулировании.

Как отмечала ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, социальные программы всех крупных европейских стран находятся под угрозой. Ситуация ухудшается, однако избирателей не получается убедить в необходимости урезать финансирование социальных программ. В то же время глава регулятора называет причиной слабости экономики то, что граждане сами слишком мало тратят и не увеличивают потребление.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО поиронизировал над перспективой ядерных испытаний России и съязвил о Путине. Что он сказал?

    Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

    Чемпиона России дисквалифицировали за допинг

    Управляющий нацбанком в российском регионе оказался в суде из-за родственника

    В России младенец едва не умер из-за кусочка арахиса

    Алиев принял делегацию НАТО

    Раскрыта возможная причина массовой рвоты у пассажиров на борту российского теплохода

    Родители обвинили российскую школу в проведении сатанинского обряда с участием их детей

    Бывшая избранница российского миллиардера снялась топлес

    Российский отряд использовал дрон-камикадзе для уничтожения флагов Украины и объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости