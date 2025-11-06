Европе предсказали бюджетный крах

Bloomberg: Экономика Европы движется к бюджетному краху

Экономика Европы движется к бюджетному краху. Такое развитие событий предсказал обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.

В преддверии рождественских праздников британцы ждут новый проект бюджета и предполагают, что канцлер казначейства от Лейбористской партии Рэйчел Ривз предложит увеличить ряд налогов, чтобы закрыть внушительную дыру в финансах. Более половины британцев получают от государства больше денег, чем платят в виде налогов, отметил Хастингс.

Однако с нововведениями большая часть собранных средств будет потрачена либо на выплату процентов по долгам, либо на социальные выплаты, а не решение проблем. Сейчас почти пятая часть населения трудоспособного возраста — 9,4 миллиона граждан — экономически неактивна и живет на пособия. Неспособность властей урезать пособия и повысить стагнирующую производительность труда «тревожит всех, кто задумывается об экономическом будущем», заявляет эксперт.

Тем временем в Германии говорят о том, что расходы на социальное обеспечение в стране стали непосильными и их нужно урезать. Немецкая автомобильная промышленность, которая на протяжении десятилетий обеспечивала процветание страны, находится в опасном положении из-за высокой стоимости рабочей силы и энергоресурсов.

Во Франции устраивают массовые беспорядки и протесты против попыток повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Премьер-министр Себастьян Лекорню на фоне реакции населения предложил отложить реализацию этой меры до следующих президентских выборов, которые состоятся в 2027 году. Спасать вторую по величине экономику Европы решили в том числе за счет более высоких налогов на бизнес. Правительство также предлагает увеличить налоги на авиабилеты и использование частных самолетов, а выкуп акций компаний планируют обложить исключительным налогом при их аннулировании.

Как отмечала ранее президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, социальные программы всех крупных европейских стран находятся под угрозой. Ситуация ухудшается, однако избирателей не получается убедить в необходимости урезать финансирование социальных программ. В то же время глава регулятора называет причиной слабости экономики то, что граждане сами слишком мало тратят и не увеличивают потребление.