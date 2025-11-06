Мир
10:33, 6 ноября 2025Мир

Европу обвинили в «игре с огнем» после заявления Путина о ядерных испытаниях

Мема обвинил Европу в игре с огнем после заявления Путина о ядерных испытаниях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov/ Poo l/ Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема после заявления президента России Владимира Путина о ядерных испытаниях обвинил Европу в «игре с огнем». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Говорю вам, это не шутка. Ситуация настолько серьезна, насколько это возможно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям.

