ФСБ пресекла незаконный оборот табачных изделий на полмиллиарда рублей

В трех областях России ФСБ пресекла оборот табачных изделий на 560 миллионов

В Калужской, Воронежской и Тверской областях следователи вместе с коллегами из ФСБ пресекли незаконный оборот табачных изделий на 560 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Из незаконного оборота изъяты три линии технологического оборудования для производства сигарет и одна упаковочная линия, готовые табачные изделия и сопутствующая фурнитура рыночной стоимостью в сумме более 560 миллионов рублей», — рассказали в ФСБ, пишет ТАСС.

Петренко отметила, что в Калужской области сотрудники предприятия организовали производство сигарет без уплаты акциза в государственный бюджет. В 2024 году они хранили на складах более пяти миллионов пачек сигарет различных товарных знаков, на которые были нанесены поддельные акцизные марки. Все это планировалось продать. На тех же складах изъяли не менее 500 тысяч поддельных акцизных марок, которыми также планировали маркировать табачную продукцию. Следователи выяснили, что учредитель и директор предприятия уклонялись от уплаты налогов.

В Твери в 2022 году мужчина создал организованное преступное сообщество, которое занималось незаконным хранением и сбытом немаркированных табачных изделий и производством контрафактного алкоголя. Задержан он сам и еще восемь соучастников преступления. У фигурантов изъяли более 45 тысяч бутылок алкоголя и более 430 тысяч пачек табачных изделий.

Ранее в Калининграде осудили четверых мужчин за незаконный оборот янтаря.