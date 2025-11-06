Глава МИД Литвы представил себя с совком у обгаженного ковра

Глава МИД Литвы Будрис сравнил работу с антисемитами с уборкой «нагаженного»

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сравнил работу с правопопулистской партией «Заря Немана», которую в СМИ называют антисемитами, с уборкой «нагаженного». Его слова приводит LRT.

«И да, порой мне кажется, что я иду с совком и будто убираю с ковра нагаженное. Так я себя чувствую. Но эту работу тоже нужно сделать ради более высоких целей», — отметил он.

Так Будрис описал работу в коалиционном правительстве с «Зарей». Оно начало работу с 25 сентября. В состав кабинета министров также входят представители социал-демократов.

4 августа предыдущее правительство Гинтаутаса Палуцкаса ушло в отставку из-за публикаций СМИ, где сообщалось о коррупционных действиях премьера, связанных с дотациями Евросоюза.