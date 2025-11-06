Главы Rolex и Cartier не смогли уговорить Трампа снизить пошлины на импорт из Швейцарии

Главы шести крупных швейцарских компаний, включая Rolex и Richemont (владеет брендом Cartier), на встрече в Белом доме попытались уговорить президента США Дональда Трампа снизить крайне высокие пошлины в 39 процентов на импорт товаров из этой европейской страны. Об этом пишет Tribune de Genève, отмечая, что бизнесмены прибыли в Вашингтон по собственной инициативе и успеха на переговорах, на которых присутствовал в том числе сын главы Соединенных Штатов Эрик Трамп с супругой Ларой, добиться не смогли.

Признаков возможного снижения тарифов не наблюдалось, отмечает издание. Сам Трамп написал в Truth Social, что для него было «большой честью» встретиться с высокопоставленными представителями бизнеса Швейцарии.

По его словам, торгпред США Джеймисон Грир продолжит дискуссию со «швейцарскими лидерами» о торговле и торговом дисбалансе.

Как стало известно 1 августа, Швейцария, пошлины в отношении которой Трамп до временного понижения весной устанавливал на уровне 31 процента, не договорилась с Белым домом и получила еще более жесткие условия. Государство на тот момент оказалось в числе стран с наиболее высокими тарифами для поставок в США. Из европейских швейцарские пошлины оказались самыми высокими в списке, далее с 35 процентами оказалась Сербия.

После этого СМИ писали, что власти Швейцарии стремятся задобрить администрацию Трампа, начав закупки американского оружия и энергоносителей, а также инвестируя в экономику США.