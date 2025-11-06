Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем, об этом сообщает Axios со ссылкой на официальные лица США.

Хотя Астана и Тель-Авив поддерживают полноценные дипломатические отношения уже более 30 лет, этот шаг призван активизировать «Авраамовы соглашения» как рамку сотрудничества между Израилем и арабским и мусульманским миром под руководством Вашингтона, заявил высокопоставленный американский чиновник.

В США считают, что решение Казахстана является первым шагом на пути к восстановлению позиций Израиля в арабском и мусульманском мире. Отмечается, что присоединение значительного числа стран с мусульманским большинством к соглашениям может укрепить международную легитимность Израиля.

«Это покажет, что Соглашения Авраама — это клуб, членами которого хотят стать многие страны, и это станет шагом к тому, чтобы перевернуть страницу войны в Газе и двигаться вперед к большему миру и сотрудничеству в регионе», — пояснил в беседе с изданием американский чиновник.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон с визитом. Он проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

