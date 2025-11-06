Телезвезда Кардашьян применяла ChatGPT в подготовке к экзамену по юриспруденции

Американская телезвезда Ким Кардашьян обвинила ChatGPT в провале экзамена по юриспруденции. Соответствующее интервью на детекторе лжи появилось в YouTube-канале журнала Vanity Fair.

45-летняя знаменитость призналась, что применяла нейросеть во время подготовки к экзаменам. «Когда мне нужно узнать ответ на вопрос, я фотографирую его и вставляю в ChatGPT. Но из-за него я проваливаю тесты, поскольку он постоянно ошибается», — посетовала она.

По словам бизнесвумен, ее отношения с искусственным интеллектом напоминают ей общение с токсичным другом, который всегда оправдывается за ошибки. «Это учит тебя доверять своим инстинктам. Ты и сама знала правильный ответ», — процитировала Кардашьян высказывание бота.

В октябре сообщалось, что Ким Кардашьян рассказала о желании работать адвокатом.