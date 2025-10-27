Ким Кардашьян удивила общественность желанием работать адвокатом

Телезвезда Ким Кардашьян рассказала о желании работать адвокатом, чем удивила общественность. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Во время шоу ток-шоу Грэма Нортона 45-летняя основательница бельевого бренда Skims рассказала, что через две недели получит квалификацию юриста. «Я надеюсь заниматься юридической практикой. Возможно, через 10 лет я перестану быть Ким Кардашьян и стану судебным адвокатом. Вот чего я действительно хочу», — заявила бизнесвумен.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу смены рода деятельности предпринимательницы. «Тогда ей лучше изменить весь свой образ жизни», «Настоящие юристы усердно трудятся, чтобы стать юристами. У нее вообще есть степень бакалавра?», «И тут она проснулась», «Она говорит это уже семь лет. Поверю, когда увижу ее диплом своими глазами», «Кто-то должен сказать ей, что для того, чтобы стать адвокатом, нужно действительно работать», — рассуждали они.

В мае стало известно, что Ким Кардашьян стала юристом после шести лет обучения. Отмечалось, что перед началом обучения телезвезда три раза провалила экзамен для юристов-первокурсников, необходимый для прохождения некоторых юридических программ в Калифорнии.