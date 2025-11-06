Интернет и СМИ
Контент треш-стримера Mellstroy признали экстремистским в одной стране

Cуд в Минске признал экстремистскими логотипы и аккаунты стримера Mellstroy
Мария Большакова
Кадр: Руслан Керимов / YouTube

Контент известного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) признали экстремистским в Белоруссии. Об этом сообщило МВД республики в Telegram.

Отмечается, что по инициативе Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД суд в Минске признал аккаунты блогера на всех интернет-платформах, а также его логотипы и водяные знаки экстремистскими материалами на территории страны.

В ведомстве уточнили, что блогер причастен к организации правонарушений и преступлений, которые совершались в Белоруссии в октябре. «В интернете он призывал участвовать в конкурсах, совершая противоправные действия с последующим размещением видеоконтента в социальных сетях за вознаграждение», — говорится в сообщении.

Белорусские правоохранители предупредили граждан, что если они будут распространять экстремистские материалы или участвовать в акциях, нарушающих общественный порядок, их ждет наказание.

В мае 2024 года МВД России объявило Mellstroy в розыск. Предположительно, блогер уклонялся от весеннего призыва.

