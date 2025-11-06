Крокодила с золотистым ретривером в пасти сняли на видео

В США очевидец снял на видео крокодила, утащившего в воду собаку

В штате Флорида, США, крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду собаку. Об этом сообщает WESH.

Крокодила с золотистым ретривером в пасти снял на видео Зак Сперлок. Он рассказал, что узнал о трехметровом хищнике от друга. Тот стал очевидцем произошедшего, когда гулял с ребенком в коляске неподалеку от канала.

По словам Сперлока, за последние три года он неоднократно видел этого хищника в родном районе. «Крокодила увозили три-четыре раза, но каждый раз он возвращался. Ему очень нравится этот канал», — объяснил он.

Сперлок сообщил о новом наблюдении Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC). Ее сотрудники поймали крокодила и заявили, что тот больше не сбежит.

Чья собака стала жертвой хищника, пока неизвестно. Сперлок подчеркнул, что искренне сочувствует хозяевам ретривера, поскольку у него тоже есть пес. «Я знаю, что они воспринимаются как члены семьи», — добавил он.

