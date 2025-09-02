Из жизни
15:24, 2 сентября 2025Из жизни

Мужчина попытался отбиться от крокодила собакой

Австралиец ударил крокодила собакой и выжил после нападения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Balaji Malliswamy / Unsplash

В Австралии мужчина, на которого напал крокодил, использовал свою собаку как оружие, сумел отбиться и выжить. Об этом сообщает news.com.au.

Случай произошел в 2011 году, когда шахтер Тодд Бэрстоу отправился рыбачить на реку на Дальнем Севере Квинсленда вместе с псом по кличке Диг-Диг. 28-летний на тот момент австралиец зашел в воду, и на него напал трехметровый крокодил. Бэрстоу в течение 30 минут боролся с ним. Рептилия откусила ему палец и сломала обе ноги. В какой-то момент в порыве отчаяния он попытался отбиться питомцем. «Я схватил собаку и начал бить ей крокодила по голове... маленькой собачкой. Я думал, что он может отпустить меня и схватить Диг-Дига», — рассказал мужчина. Однако это тоже не помогло.

Спасение пришло от друга Тодда по имени Кевин, который по счастливому совпадению заехал на парковку ближайшего паба на мотоцикле в поисках своей потерявшейся собаки. Хозяйка паба, услышавшая крики Бэрстоу, попросила его о помощи. Кевин бросился к берегу и стал бить крокодила палкой, пока тот не отпустил Бэрстоу.

Пострадавшего доставили в больницу города Кэрнс, где он перенес несколько операций. Крокодил был позже пойман в той же реке — его идентифицировали по фотографиям укусов и слепкам зубов.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

