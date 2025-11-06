Бывший СССР
Лукашенко описал «настоящих славян»

Лукашенко: Когда нас зажимает ситуация, тогда мы готовы умереть, но все сделать
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия получила хороший урожай в 2025 году, несмотря на тяжелые погодные условия. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА» в Telegram-канале.

«Настоящие славяне. Когда нас жиманет ситуация, тогда мы готовы умереть, но все сделать», — описал он ситуацию.

Глава государства подчеркнул, что «таких суровых лет» он не помнит. Несмотря на весенние заморозки Белоруссия получила рекордный урожай зерна — 11 миллионов тонн.

Ранее стало известно, что в Белоруссии выросла урожайность картофеля. Урожайность достигла 334,4 центнера с гектара, что почти на 20 центнеров больше прошлогодних 315,7.

