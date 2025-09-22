В Белоруссии выросла урожайность картофеля

Урожайность картофеля в Белоруссии выросла почти на 20 центнеров с гектара

В рамках продолжающейся в Белоруссии уборки картофеля урожайность достигла 334,4 центнера с гектара, что почти на 20 гектаров больше прошлогодних 315,7. Об этом со ссылкой на информацию республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия сообщает ТАСС.

Показатель урожайности носит предварительный характер, поскольку, как напоминает агентство, в 2024 году суммарный урожай картофеля достиг в стране 3,1 миллиона тонн, а на 22 сентября белорусские аграрии собрали пока 260 тысяч тонн.

Несколько дней назад белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что урожай в этом году будет хорошим и нового дефицита картофеля власти не допустят — возникшую в начале 2025-го проблему проанализировали, выявив требующие корректировки факторы, включая увеличение посевных площадей.

