Чиновники в российском регионе отправятся на уборку урожая

Тамбовский губернатор анонсировал отправку чиновников на сбор урожая яблок

Недавно избранный губернатором Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в сборе урожая яблок и анонсировал отправку государственных и муниципальных служащих для помощи аграриям. Как написал глава российского региона в Telegram-канале, для этих целей будут сформированы бригады из чиновников.

Первышов также сообщил, что в понедельник, 22 сентября, поручит местному Минсельхозу опубликовать координаты всех хозяйств Тамбовской области, которым нужна помощь, чтобы жители смогли ее оказать. «Наши хозяйства готовы оплачивать такую работу. Это неплохая возможность получить дополнительный заработок и активно провести время», — отметил он.

На сайте упомянутого губернатором министерства также приведен отчет об «акции по сбору урожая яблок», в которой, помимо него, приняли участие другие представители властей. «Хорошее настроение, дружная команда и щедрые мичуринские сады сделали этот день настоящим праздником урожая!» — говорится в сообщении.

В конце июля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что самообеспеченность России плодами и ягодами по итогам года составит 45 процентов, а урожай яблок по стране достигнет 1,9 миллиона тонн, а не двух миллионов, как прогнозировалось ранее.