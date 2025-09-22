Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 22 сентября 2025Экономика

Чиновники в российском регионе отправятся на уборку урожая

Тамбовский губернатор анонсировал отправку чиновников на сбор урожая яблок
Дмитрий Воронин
СюжетПраздники в России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Недавно избранный губернатором Тамбовской области Евгений Первышов принял участие в сборе урожая яблок и анонсировал отправку государственных и муниципальных служащих для помощи аграриям. Как написал глава российского региона в Telegram-канале, для этих целей будут сформированы бригады из чиновников.

Первышов также сообщил, что в понедельник, 22 сентября, поручит местному Минсельхозу опубликовать координаты всех хозяйств Тамбовской области, которым нужна помощь, чтобы жители смогли ее оказать. «Наши хозяйства готовы оплачивать такую работу. Это неплохая возможность получить дополнительный заработок и активно провести время», — отметил он.

На сайте упомянутого губернатором министерства также приведен отчет об «акции по сбору урожая яблок», в которой, помимо него, приняли участие другие представители властей. «Хорошее настроение, дружная команда и щедрые мичуринские сады сделали этот день настоящим праздником урожая!» — говорится в сообщении.

В конце июля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что самообеспеченность России плодами и ягодами по итогам года составит 45 процентов, а урожай яблок по стране достигнет 1,9 миллиона тонн, а не двух миллионов, как прогнозировалось ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Норвегии раскрыл проблему ООН фразой «вовсе не секрет»

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости