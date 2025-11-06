Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 6 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко попросил белорусов дать ему молоко и мясо

Лукашенко попросил белорусов дать экономику и пообещал решить военные вопросы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Li Renzi / XinHua / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей страны «дать ему экономику» и пообещал решить военные вопросы. Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии открытия моста в Мозыре, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — попросил белорусов Лукашенко.

Он призвал жителей страны настроиться на хорошую работу. Белорусский президент добавил, что главное — это соблюдение дисциплины.

Лукашенко вместе с тем описал «настоящих славян». По его словам, белорусы готовы все сделать, если «жиманет ситуация».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В постсоветской стране отказались от дружбы с Россией и Белоруссией

    Россиян научили выбирать надежную искусственную елку

    Кровавые свастики заинтересовали немецких полицейских

    Лукашенко призвал белорусов отказаться от Gucci и Versace

    Пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с космическим мусором

    Число отравившихся роллами в российском городе выросло

    Врач оценил опасность популярного у детей «наркотического» ореха

    В США уволили рекордное количество работников

    В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

    Бывший президент Франции в тюрьме согласился есть только йогурты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости