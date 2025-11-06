Лукашенко попросил белорусов дать ему молоко и мясо

Лукашенко попросил белорусов дать экономику и пообещал решить военные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей страны «дать ему экономику» и пообещал решить военные вопросы. Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии открытия моста в Мозыре, передает БелТА.

«Я всегда от вас просил одно: дайте мне экономику. Дайте мне мосты, дороги, молоко, мясо и прочее. А военные вопросы за мной, безопасность — мои вопросы. Я буду их решать, я знаю, как их решать. Пока более-менее что-то получается», — попросил белорусов Лукашенко.

Он призвал жителей страны настроиться на хорошую работу. Белорусский президент добавил, что главное — это соблюдение дисциплины.

Лукашенко вместе с тем описал «настоящих славян». По его словам, белорусы готовы все сделать, если «жиманет ситуация».