Лукашенко пригласил к себе украинцев

Лукашенко пригласил украинцев приехать в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приехать в республику. Его слова во время визита в находящийся недалеко от границы с Украиной Мозырский район передает агентство «БелТА».

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент также раскрыл судьбу некоторых переселенцев с Украины в Белоруссию. По его словам, они работают в Гомельской области, а также эти люди очень трудолюбивые и понимающие белорусов.

Ранее доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог. Активное участие в мирном процессе, отмечает эксперт, может укрепить роль Белоруссии на международной арене. А это, в свою очередь, дополнит нормализацию белорусско-американского диалога, который уже начинает восстанавливаться.