Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:02, 5 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Роль Лукашенко в конфликте на Украине раскрыли

Политолог Барынкин: Лукашенко обеспечивает дипломатический диалог по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, обеспечивая дипломатический диалог. На это в комментарии «Ленте.ру» указал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

«Никто не сделал больше для обеих сторон в решении гуманитарных проблем и обеспечении дипломатического диалога», — описал он значение белорусского лидера в разрешении кризиса.

При этом, по словам политолога, активное участие в мирном процессе может укрепить роль Белоруссии на международной арене. А это, в свою очередь, дополнит нормализацию белорусско-американского диалога, который уже начинает восстанавливаться.

Ранее политолог Евгений Минченко рассказал о цели Александра Лукашенко в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, белорусский лидер ищет дополнительную опору тесным связям с Россией.

Обсудить
Последние новости

«С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

Густой туман окутал Москву

Гимнастка показала фигуру в прозрачном платье с откровенным вырезом

Биткоин резко подешевел

Белоусов обратился к российским военным

Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Появились кадры с места обнаружения семи жертв пожара в российском регионе

Windows сжали до невероятных размеров

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости